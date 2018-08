Großeinsatz der Polizei in Peine: Razzia in Vereinslokal

„Das war überfällig“, sagten einige Anwohner zum Großeinsatz am Freitagabend in einem Vereinslokal in der Echternstraße in Peine. Immer wieder hatte es dort Unruhe, Pöbeleien und diverse Straftaten gegeben.Gegen 20.30 Uhr setzen die Polizei mit diversen Spezialkräften – teilweise vermummt und mit...