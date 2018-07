Ein 61- jähriger PKW-Fahrer aus Ilsede geriet aus noch unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem PKW einer 51- jährigen aus Lengede zusammen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Unfall bei Broistedt auf K74: PKW fährt in Gegenverkehr

Kurz hinter dem Ortsausgang Broistedt ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Ein 61- jähriger PKW-Fahrer aus Ilsede geriet aus noch unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem PKW einer 51- Jährigen aus Lengede zusammen.

Das Auto schleuderte zur Seite mit dem Heck gegen einen Baum. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.500 Euro. red