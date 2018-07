Kaiserwetter am Freischießen-Sonntag

Die Fahnenabordnungen der sieben Freischießen-Korporationen bringen am Sonntag unter dem Vorantritt der vereinigten Spielmanns- und Hörnerzüge der Spielmannszuggemeinschaft Peiner Freischießen 2018 die Fahnen vom neuen in das Alte Rathaus am Marktplatz.

Foto: Torsten Piefan