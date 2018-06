In Vereinsheim Geld gestohlen

Schwicheldt In einem Vereinsheim in Peine-Schwicheldt, Bürgerhausstraße, haben bislang unbekannte Täter Bargeld gestohlen. Die Einbrecher stiegen offenbar durch ein angekipptes Fenster ein. Die Tat hat sich laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet. Zur Höhe des gestohlenen Geldbetrages liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.