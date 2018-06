Der Kreistag berät über Förderschulen

Peine In der nächsten öffentlichen Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 13. Juni, 18 Uhr, in der Aula des Ratsgymnasiums in Peine, Burgstraße 2, geht es unter anderem um die Zusammenlegung der Förderschulen Lernen. Zudem stehen die Erweiterung der Integrierten Gesamtschule Lengede auf der Tagesordnung, die...