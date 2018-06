Räuber bedroht Angestellte mit Messer

Peine Der Mann erbeutet bei dem Überfall auf ein Wettbüro in der Schützenstraße Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtet unerkannt.

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Sonntagabend ein Wettbüro in der Schützenstraße in Peine überfallen. Gegen 22.55 Uhr bedrohte der Täter eine 21-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte sie auf, das Bargeld herauszugeben. Nachdem der Täter das Geld in bisher unbekannter Höhe erhalten hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung, teilte die Polizei am Montag mit. Eine von den Beamten sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Der Täter kann nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 1,80 Meter groß, spricht gebrochenes Deutsch, hat einen gepflegten schwarzen Vollbart und dunklen Teint. Der Mann trug eine dunkle Hose, einen schwarzen oder dunkelblauen Kapuzenpullover mit auffällig weißer Kordel, schwarze Schuhe mit weißen Applikationen sowie schwarze Handschuhe mit „Nike“-Aufdruck.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Tel: (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.