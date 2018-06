Vortrag über Rittergüter erzählt von der Vergangenheit der Region

Peine Der Kreisheimatbund Peine lädt dazu am kommenden Montag in das Kreismuseum Peine ein.

Der Kreisheimatbund Peine lädt am Montag, 11. Juni, zu dem Vortrag „Rittergüter im Landkreis Peine – Die Rittergüter der Landschaft des vormaligen Fürstentums Lüneburg“ mit Dr. Ulrike Hindersmann in das Kunstmuseum Peine ein. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag konzentriert sich auf einige Güter der Lüneburgischen Ritterschaft, die dem sogenannten „Canton Gifhorn“ der Ritterschaft zugeordnet sind und sich in der nördlichen Nachbarschaft von Peine befinden. Die Güter, die mit der Geschichte ihrer Besitzerfamilien, mit ihrer Architektur, ihrer wirtschaftlichen Nutzung und manchen Besonderheiten vorgestellt werden, erzählen von der Vergangenheit der Region.