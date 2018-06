Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch in der Kampstraße

Peine Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 7.40 und 11.15 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Kampstraße in Peine einzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings an dem Versuch, die Eingangstür aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Aus noch unbekannten Gründen hätten sie von ihrem Vorhaben...