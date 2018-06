Mann schlägt 22-Jährigen am Bahnhof mit der Faust ins Gesicht

Peine Ein pöbelnder und angetrunkener Mann hat einen 22-jährigen am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr am Bahnhofsplatz in Peine verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 57-Jährige mit dem Zug von Lehrte und verließ diesen am Bahnhof Peine. Bereits während der Zugfahrt soll er Passanten angepöbelt...