Beratungsangebot in Peine für Erwachsene

Peine Die kostenlose offene Sprechstunde der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im katholischen Familienzentrum Sankt Elisabeth in Peine findet am Montag, 28. Mai, von 14 bis 15 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an diejenigen, die noch keine weiteren Beratungsangebote in Anspruch nehmen, heißt es....