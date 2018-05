Peine Bei einem Einbruch am Pfingstwochenende in einen Einkaufsmarkt in Peine-Essinghausen, Kunzendorfer Straße, haben die Täter offenbar Bargeld entwendet und sind unerkannt entkommen. Wie die Peiner Polizei dazu am Mittwoch mitteilte, dürfte sich die Tat zwischen Pfingstsonntag, 10.30 Uhr, und Dienstag, 3.30 Uhr, ereignet haben. Der Schaden wird mit 1100 Euro angegeben. Derzeit ermittelt die Polizei, wie die Einbrecher sich Zugang zu dem Markt verschafft haben. Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.

