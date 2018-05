Uthana-Trio gibt Konzert in Groß Bülten

Peine Das Trio um die Sängerin Uthana gibt am Mittwoch, 23. Mai, ein Hauskonzert in Groß Bülten. Intensiv, lyrisch und musikalisch – so lässt sich der Stil der Band beschreiben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Anmeldungen sind möglich unter uta.uthana@ gmail.com per Mail –dort sind die...