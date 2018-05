Einbrecher verletzen sich bei Einbruch in Kiosk

Peine In der Nacht zu Pfingstsonntag, circa zwischen 23 Uhr und 9 Uhr, ist in einen Kiosk an der Gunzelinstraße eingebrochen worden. Die Täter gelangten durch die Eingangstür hinein und stahlen diverse Tabakwaren und insbesondere Zigarettenpackungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend...