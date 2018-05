Schlangenlinien mit 2,75 Promille

Stederdorf Ein Autofahrer fuhr am Samstag gegen 14.15 Uhr in Schlangenlinien von Stederdorf in Richtung Peine. Eine Zeugin wies die Polizei auf ihn hin. Die Beamten hielten den Fahrer in der Lessingstraße an und kontrollierten ihn. „Die Vermutung der Zeugin bestätigte sich rasch“, heißt es im Pressebericht....