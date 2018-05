Chaos in der urigen Eckkneipe

Die Hukl-Bühne Vöhrum spielt Ende Mai das Stück „Kaviar trifft Currywurst“: Am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr, am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr und am Sonntag, 27. Mai, um 19 Uhr, wird es im Dorfgemeinschaftshaus in Vöhrum gezeigt. Karten gibt es in der Vöhrumer...