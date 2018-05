FDP: Straßenausbaubeiträge abschaffen

Das Thema „Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“ zieht in den politischen Gremien in Stadt und Landkreis Peine immer weitere Kreise. In den Gemeinden wird die Debatte darüber zunehmend lauter, im Rat der Stadt Peine will die CDU-Fraktion eine Abschaffung der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung...