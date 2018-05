Großeinsatz mit Hubschrauber wegen Frau auf den Schienen

Die Polizei Peine teilte am Sonntag mit, dass der Zeuge die Frau aus den Augen verloren habe, weil sie in der Gleisanlage in Richtung des Vöhrumer Bahnhofes gelaufen sei. Zuvor habe er sie in Höhe der Hannoverschen Heerstraße in Peine gesehen.

Die Polizei habe mit einem Großaufgebot von mehrere Streifenwagen, Hundeführern sowie dem Polizeihubschrauber sowohl die Bahnanlage, als auch die nähere Umgebung abgesucht. „Trotz der intensiven Suchmaßnahmen konnte die bislang unbekannte Frau nicht aufgefunden werden“, so die Polizei am Sonntagmittag.

Der Zugverkehr musste für den Zeitraum der Suche gesperrt werden.