Die Union will mehr scharfe Kante zeigen

„Mehr Peine!“ – In großen Buchstaben auf Stellwänden im Peiner Forum war zu lesen, wofür die CDU im Kreisverband Peine stehen will. „Mehr für Peine“ hätte dort auch stehen können, denn wer am Dienstagabend Christoph Plett, Kreisvorsitzender der Peiner Christdemokraten, beim Kreisparteitag seiner Union zuhörte, der erfuhr unter anderem von noch ganz frischen wirtschaftspolitischen Erfolgen der CDU. „Jeder...