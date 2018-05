Die Polizei fand den Wagen in einem Getreidefeld bei Schmedenstedt. Foto: Archiv

Betrunkener Autofahrer fährt in Getreidefeld

Für einen betrunkenen Autofahrer aus Lüdenscheid (NRW) endete die Fahrt am frühen Sonntagmorgen in einem Getreidefeld. Der Polizei wurde der alkoholisierte 37-jährige Golffahrer im Bereich Schmedenstedt gemeldet, die daraufhin eine Fahndung einleitete. Die Beamten fanden den gesuchten Wagen schließlich in Höhe des Westpreußenwegs auf einem Feld. Der 37-jährige Mann kam zuvor mit dem PKW seiner Lebensgefährtin von der Straße ab, fuhr einige Meter auf dem Acker und kam mitten im Getreide zum Stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte der 37-Jährige nicht. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.