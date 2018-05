Holzschuppen in Peine abgebrannt

Ein Holzunterstand in einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb in der Vöhrumer Straße ist am Samstagabend gegen 21.30 Uhr abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnten circa 40 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren der Kernstadtwehr, aus Vöhrum, Eixe und Röhrse das Feuer bald unter Kontrolle bringen. An dem Holzunterstand entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 2 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der Angaben einer Zeugin kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Brandstiftung handeln könnte. In Brandortnähe konnte eine zuvor beobachtete Person kontrolliert werden. Etwaige weitere Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen am Samstagabend in diesem Bereich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter Tel: (05172) 99 90 in Verbindung zu setzen .