Recycling-Ideen in Peine für die Gartengestaltung

Peine In den Peiner Fips-Gärten findet am heutigen Samstag, 5. Mai, von 11 bis 15 Uhr in der Hagenstraße 8 und in der Werderstraße 37 eine Pflanzentauschbörse statt. Unter dem Motto aus „Alt mach was Grünes“ werden neue Recycling-Ideen für die Gartengestaltung gezeigt, es gibt Kunsthandwerk und...