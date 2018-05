Peine Die Einbruchserie in Geschäfte in der Peiner Innenstadt hält an: Unbekannte sind am Mittwoch gegen 4.05 Uhr in ein Geschäft in der Schützenstraße eingestiegen. Nachdem sie eine Schaufensterscheibe eingeschlagen hatten, stahlen sie aus der Auslage Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Tel: (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

