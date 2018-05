Peine Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.10 Uhr, einen in der Goethestraße abgestellten Motorroller gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 150 Euro.Einen weiteren Motorroller entwendeten Diebe am Montag in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr am Bahnhofsvorplatz. In diesem Fall beträgt der Schaden laut Polizei 300 Euro.

