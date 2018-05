700-Kilometer-Radtour: Busse klärt über Darmkrankheiten auf

Peine Sieben Städte in sieben Tagen – Der Vorsitzende von „Lila Hoffnung“ startet am 12. Mai am Rathaus in Peine, um den Verein bundesweit bekanntzumachen.

Hannover, Bremen, Hamburg, Kiel, Lübeck, Schwerin und Berlin – sieben Städte Norddeutschlands in sieben Tagen, 700 Kilometer. Streng genommen sind es gar acht Städte, die Holger Busse, Gründer und Vorsitzender des Vereins „Lila Hoffnung“, in der Zeit vom 12. bis 19. Mai mit dem Fahrrad ansteuert. Denn Busses Tour startet am Samstag, 12. Mai, am Rathaus in Peine.

700 Kilometer in sieben Tagen? Kein Problem! So mag der eine oder andere gut Trainierte angesichts dieses Pensums reagieren, doch für den 38-jährigen Peiner ist die Etappenfahrt eine echte Herausforderung. Busse hat Morbus Crohn, eine chronisch entzündliche Darmkrankheit (CED).

Vor zwei Jahren gründete Busse „Lila Hoffnung“, um Menschen, die an einer CED oder an Darmkrebs erkrankt sind, Lebensenergie und Mut durch Herzenswunsch-Erfüllung zu schenken und Zuversicht zu spenden.

Sein Ziel: „Lila Hoffnung“ soll bekanntwerden, nicht nur lokal und regional, sondern bundesweit. „Ich will Darmkrankheiten enttabuisieren“, sagt Busse. Deshalb steigt er aufs Rad. „Ich will mit der Tour ein Zeichen setzen.“

Zur Erinnerung: Holger Busse wird auch von Leserinnen und Lesern im Rahmen von Aktionen unserer Zeitung unterstützt. Leser wählten ihn zum „Peiner des Jahres 2018“ auf Platz 2 – die Sympathiepreise für bürgerschaftliches Engagement im Peiner Land hatte unsere Zeitung im Rahmen einer festlichen Ehrenamtsgala im Februar im Peiner Forum überreicht. Und die Leser unterstützten Busse und seinen Verein „Lila Hoffnung“ in der Spendenaktion „Das goldene Herz 2018“ mit genau 10 290,55 Euro für die Projektarbeit.

Anzeichen dafür, dass Busses Radtour von Erfolg gekrönt sein wird, gibt es schon. In jeder Stadt wird Busse, der von seinen Freunden und Mitfahrern Daniel Sowa aus Braunschweig und Steven Mihelic aus Celle begleitet wird, offiziell empfangen – am Montag, 14. Mai, in Hamburg beispielsweise von Elke Badde, Staatsrätin der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in der Hansestadt.

In jeder (Innen-)Stadt baut Busse einen Infostand auf. Für jeweils zwei bis drei Stunden steht er Betroffenen und Interessierten als Ratgeber, Zuhörer und Mutmacher zur Verfügung. In Hannover, so Busse, stoßen ein Humangenetiker von der Medizinischen Hochschule und ein Experte von der Darmklinik in Exter am Stand dazu. Transportiert wird das Material für den Standaufbau von Busses Vater Richard. Er begleitet das Radler-Trio mit einem Wohnmobil.

Mit inzwischen fast 2000 Trainingskilometern hat sich Busse in den vergangenen Wochen auf die Tour vorbereitet. Nur an „schlechten Tagen“, nämlich dann, wenn die Erkrankung kein Training zuließ, setzte er aus. „Es wird ein mentales Ding“, glaubt Busse. „Aber wenn es auf der Strecke kräftemäßig eng wird, werden wir uns gegenseitig motivieren.“

Ganz hart wird es für das Trio am zweiten Tag. In Hannover heißt es am Nachmittag: den Infostand schnell einpacken, die Radlerhose gegen den feinen Zwirn tauschen und mit dem Wohnmobil nach Berlin düsen. Der Grund: Busse ist nominiert für den Burda-Award, der am Abend im Hotel Adlon stattfindet. Mit dem Award werden Menschen belohnt, die sich in Initiativen oder Vereinen um das Thema Darmkrebs kümmern. Und Busse gehört, wie bereits berichtet, zu den Nominierten. Berlin erreicht Busse sechs Tage später erneut, dann auf dem Fahrrad. Wieder muss er die Sportsachen gegen einen Anzug tauschen, denn auf dem Charité-Campus Benjamin Franklin am Hindenburgdamm veranstaltet der Peiner ein dreistündiges Arzt-Patientenforum mit Fachleuten von der Charité und der Darmklinik Exter.