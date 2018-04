Maibaumfeste in den Peiner Ortschaften

Peine Maibaumfeste stehen in den Peiner Ortschaften am Dienstag, 1. Mai, an: In Dungelbeck beginnt der Gottesdienst auf dem Festplatz um 10.30 Uhr, gegen 11.30 Uhr schmücken die Kindergartenkinder die Maikrone, gegen 12 Uhr wird der Maibaum aufgestellt. In Stederdorf beginnt das Maibaumfest um 12 Uhr im...