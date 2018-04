Die „Geistigkeit“ sprach zum Angeklagten

Selten waren sich die Beteiligten in einem Verfahren so einig, wie in dem Fall der Pfefferspray-Attacke: Sowohl die Richter der großen Strafkammer des Landgerichts Hildesheim als auch die Staatsanwältin und die Verteidigerin hielten den 28-jährigen Angeklagten für schuldunfähig. Er wurde...