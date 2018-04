Faurecia verlegt Entwicklung nach Hannover

Die Hängepartie hat ein Ende – seit Monaten warten Beschäftigte des französischen Autozulieferers Faurecia an den Standorten Peine und Stadthagen auf eine Konzernentscheidung zu weiteren Umstrukturierungen. Am Freitag kam die Entscheidung. Sie bestätigt, was sich bereits im Vorfeld angedeutet hat:...