Schützengilde Vöhrum wählt neuen Vorstand

Vöhrum Die Schützengilde Vöhrum lädt ihre Mitglieder am Freitag, 20. April, um 20 Uhr zur Mitgliederversammlung in das Schützenheim an der Posener Straße in Vöhrum ein. Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen diverse Berichte, Ehrungen und die Neuwahl des Vorstandes, teilt die Schützengilde mit.