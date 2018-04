Bei der Bibelwoche gibt es Harfenmusik zum Abend der Liebe

Zahlreiche Veranstaltungen gab es vorige Woche im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche, meist in Kirchen und Gemeindehäusern. Am Freitagabend gastierte das Organisationsteam der Woche im Modehaus Schridde am Markt. Der angekündigte „Abend der Liebe“ lockte viele Besucher. Romantische Harfenmusik gab es von Christiane Rosenberger. Und Ulrich Jaschek und Pastor Markus Lenz spielten unter anderem einen Sketch über eine verschwundene Frau. ...