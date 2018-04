2500 Euro Schaden – Autofahrer flüchtet

Peine In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Bodenstedtstraße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Kraftfahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Ford Fiesta. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der...