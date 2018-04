Das Hier und Jetzt

Peine „Ansichtssache“ nennt die Peiner Künstlerin Ute Löhr die Schau ihre neuesten Arbeiten in Acryl und Mischtechnik im Peiner Forum (Vernissage am Freitag, 20. April, 18.30 Uhr). Auf groß- und kleinformatigen Leinwänden setzt sie sich mit dem Hier und Jetzt auseinander – mal in fröhlicher Farbenpracht,...