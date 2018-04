Schiffsmodellbauer laden zum Anschippern ein

Der Schiffsmodellbauclub Peine (SMC Peine e.V.) eröffnet am Samstag 14. April, ab 11 Uhr seine Saison (Werner-Nordmeyer-Straße in Peine am Mittellandkanal; alte Kanalbadeanstalt). Beim Anschippern lassen die rund 40 Mitglieder an der Anlegestelle am Kanal ihre...