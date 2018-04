Sonne blendet – Auto landet auf dem Dach

Rosenthal Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde ein Mensch leicht verletzt. Nach Angaben der Peiner Polizei war 36-Jähriger mit seinem Personenwagen auf der Bundesstraße 494 in Richtung Peine unterwegs. Vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet, übersah er ein am Straßenrand geparktes Auto und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf ein weiteres Auto davor aufgeschoben, und der Unfallfahrer landete mit seinem Wagen auf dem Dach.

Der Peiner wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht, so die Polizei weiter. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden an allen drei Autos schätzte die Polizei auf rund 6500 Euro.