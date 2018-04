Peiner Familie wird bei Massenunfall schwer verletzt

Das Bild zeigt die Unfallstelle auf der B 400 bei Sontra – in der Mitte ist der demolierte PKW der Peiner Familie zu sehen.

Sontra/Peine Ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 400 bei Sontra in Nordhessen Hessen führt zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß.

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen am Mittwoch in Nordhessen auf der Bundesstraße 400 zwischen Herleshausen und Ulfen bei Sontra (Werra-Meißner-Kreis) sind acht Menschen verletzt worden, sieben von ihnen schwer – darunter eine vierköpfige Familie aus Peine.

Bei der Peiner Familie handelt es sich um einen 48-jährigen Mann, dessen 45-jährige Frau und zwei Jugendliche im Alter von 17 und 14 Jahren. Die Verletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken nach Kassel und Fulda sowie in umliegende Krankenhäuser des Kreises und im benachbarten Thüringen gebracht.

Wie die Polizei in Eschwege mitteilte, war ein Auto auf das Ende einer Fahrzeugschlange aufgefahren. Dabei wurden ein Kleinbus, ein Lastwagen und ein weiteres Auto ineinandergeschoben. Der Bus und der LKW hatten rechtzeitig angehalten, weil das erste Auto nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Fahrer des letzten Wagens konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Auffahrunfall wurde eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr gedrängt, wo es frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der Peiner Familie zusammenstieß.

Die Straße wurde wegen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für rund vier Stunden komplett gesperrt. Den Sachschaden gab die Polizei in Eschwege mit circa 40 000 Euro an.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet, der den genauen Hergang und Ablauf des Unfalls klären soll.