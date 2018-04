Alles rund ums Kind bei Duttenstedter Babybörse

Duttenstedt Die Babybörse findet am Samstag, 7. April, von 15 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Duttenstedt statt. Angeboten wird Kinderkleidung und alles rund ums Kind, heißt es in einer Mitteilung. Für das leibliche Wohl stehen Kaffee und Kuchen bereit.