Peiner Gemeinde lädt zum offenen Singen ein

Peine Die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Peine lädt wieder zu einem offenen Singen für Jung und Alt ein. Am Montag, 9. April, können alle Interessierten von 18 bis 18.45 Uhr in der Lutherkapelle in Peine, Am Walzwerk 13, zum gemeinsamen Singen kommen, teilt die Kirchengemeinde mit.