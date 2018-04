Erst ist die Ehefrau, dann der Führerschein weg

Sie gingen zusammen feiern, doch dann verloren sie sich. Am Sonntag meldet sich ein 33-jähriger Mann aus Peine nach Polizeiangaben gegen 22.30 Uhr auf der Wache: Er suche seine Ehefrau, teilte der Mann mit. Die Polizei nahm sich des Falls an, machte sich auf die Suche. „Bei der Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte begegnete eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Peine dem besorgten Ehemann erneut. Dieses Mal war dieser mit seinem eigenen PKW in der Eichendorffstraße unterwegs – leider alkoholisiert“, teilte die Polizei weiter zu dem Vorfall mit. Der Alcotest habe eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille ergeben und eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich gezogen. „Die Fahrzeugschlüssel wurden später der zwischenzeitlich wieder aufgetauchten Ehefrau übergeben“, so die Polizei.

