Nach Randale in Oberg Abtransport im Krankenwagen

Peine Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen eine Eingangstür des Ritterguts Oberg sowie einen dort geparkten PKW beschädigt zu haben. Das teilte die Polizei Peine am Montag mit. Der erheblich alkoholisierte Mann aus Peine habe sich gegen 6 Uhr, nach dem Besuch des Osterfeuers in Oberg, zu Fuß auf dem Nachhauseweg befunden. „Kurz nach dem Vorfall musste er verletzt im Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden“, so die Polizei. Umfang und Ursache seiner Verletzungen seien aber bislang ungeklärt. Durch die Sachbeschädigungen sei ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden.

