Peine Die Terrassentür eines Wintergartens hat unbekannten Tätern im Siebensternweg in Ilsede als Einstieg in ein Einfamilienhaus gedient. Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Einbrecher die Räume. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 14 und 20.20 Uhr, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro.

