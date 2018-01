Freischießen-Festplatz geht als Miniaturausgabe auf Reise

Der Freischießen-Festplatz geht auf Tour – in Mini, versteht sich. Christoph Urbaniak aus Essinghausen stellt seinen originalgetreuen Nachbau des Peiner Schützenplatzes am Wochenende bei dem bundesdeutschen Schaustellerkongress in Neumünster auf. „Eingeladen dazu hat mich ein Veranstalter“, sagt...