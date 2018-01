Polizei sucht Zeugen nach drei Fahrerfluchten

Zu einem Verkehrsunfall in Lengede kam es am Montagmorgen um 7.45 Uhr. Eine 45-Jährige aus Lengede überholte in der Straße Vor den Beeken mit ihrem Auto ein am Fahrbahnrand haltendes Auto. In diesem Moment fuhr der PKW am Fahrbahnrand an, und es kam zu einem Zusammenstoß. Laut Polizei entfernte...