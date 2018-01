Täter dringen in Geschäft am Peiner Markt ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen vergangenem Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, in ein Geschäft am Markt in Peine eingedrungen. Sie zerstörten die Schaufensterscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere Kleidungsstücke, bevor sie unerkannt flüchteten, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Der Schaden belaufe sich auf zirka 500 Euro. Zeugen werden gesucht. Hinweise: (0 51 71) 99 90.