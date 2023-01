Golden Globes: Spielberg räumt ab, Deutschland geht leer aus

Die 80. Verleihung der Golden Globes: In der Nacht zu Mittwoch gab der Verband der Auslandspresse (HFPA) in Beverly Hills die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien bekannt. Der US-Sender NBC strahlte die Show live aus.

Der große Gewinner ist Star-Regisseur Steven Spielberg (76). Sein Film „The Fabelmans" triumphierte als bestes Filmdrama und stach dabei James Camerons „Avatar: The Way of Water", „Elvis", „Tár" und „Top Gun: Maverick" aus. Spielberg holte zudem mit seinem autobiographischen Film über seine Kindheit und Jugend den Preis für die beste Regie. Spielberg konnte damit auch an den Erfolg des Vorjahrs anknüpfen: Dort hatte sein Remake des Musical-Klassikers „West Side Story“ sogar drei Trophäen gewonnen. Für die Haupt- und Nebendarstellerin. Und als bestes Werk in der Sparte Komödie/Musical. Den Regiepreis hat Spielberg damals aber nicht bekommen. Umso schwerer wiegt sein Triumph jetzt.

Die zwei Globes bedeuten aber auch einen kleinen Dämpfer für die . Denn durch die Preise verstärkt sich das Interesse an den „Fabelmans". Der Film ist schon überall zu sehen. Nur eben nicht in Deutschland. Weil die hiesige Films auf der Berlinale gefeiert werden soll, an dem Abend, an dem Spielberg seinen Ehrenbären erhält. Und dann dauert es noch mal bis zum 9. März, bis er in den Kinos startet. Ein Vierteljahr später als im Rest der Welt. Und zwei Monate nach den Globes. Da wirkt die Deutschlandpremiere dann doch ein bisschen sehr überfällig.

Drei Golden Globes an „The Banshees of Inisherin"

Der Sieg nach Punkten geht freilich an „The Banshees of Inisherin“: Die schwarze irische Komödie über das abrupte Ende einer Männerfreundschaft, die seit einer Woche auch in den deutschen Kinos läuft, war mit acht Nominierungen bereits der große Favorit des Abends (Spielbergs Film kam nur auf fünf Nennungen) – und wurde insgesamt drei Mal ausgezeichnet. Colin Farrell als bester Komödiendarsteller, Regisseur Martin McDonagh fürs beste Drehbuch – und der Film selbst in der Kategorie Beste Komödie/Musical. Denn anders als bei anderen Filmpreisen wie dem Oscar gibt es bei den Globes immer noch die Unterscheidung zwischen E und U.

Michelle Yeoh gewann den Preis als Hauptdarstellerin in der Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once". Der Golden Globe für den besten Darsteller ging an den US-Amerikaner Austin Butler. Er spielt in „Elvis" die 1977 verstorbene Rock'n'Roll-Legende. Bei dem Biopic führte Baz Luhrmann („Der große Gatsby") Regie. Die Auszeichnung für die beste Darstellerin in einem Drama gewann Cate Blanchett für „Tár". Darin stellt die Oscar-Gewinnerin von 2013 („Blue Jasmine" von Woody Allen) eine fiktive Dirigentin der Berliner Philharmoniker dar.

Kein Golden Globe für deutschen Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues"

Der deutsche Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger nach Erich Maria Remarques Buchklassiker ging dagegen leer aus. Als bester nicht-englischsprachiger Film wurde das argentinische Drama „Argentinia, 1985“ über den Prozess gegen die Verantwortlichen der blutigen Militärdiktatur des Landes ausgezeichnet.

Auch „She Said", das Hollywooddebüt der Berliner Filmemacherin Maria Schrader, konnte nicht reüssieren. Der Film über den #MeToo-Skandal war auch nur in einer Kategorie aufgestellt, Carey Mulligan für die beste Schauspielerin. Sie verlor aber gegen Cate Blanchett für ihre atemberaubende Rolle als streitbare Dirigentin in Todd Haynes' „Tár" – eine Produktion, die zu großen Teilen in Berlin gedreht wurde. Ein bisschen Globe-Glitzer strahlt also doch über den großen Teich hinüber. Und auch „Tár" wird seine Deutschland-Premiere auf der Berlinale feiern.

Regisseurin Maria Schrader wurde 1965 in Hannover geboren und ist sowohl als Schauspielerin, als auch als Filmemacherin bekannt. Foto: C.Hardt/FutureImage/imago

Regie: Keine einzige Frau war aufgestellt

Dass Maria Schrader nicht für die Regie nominiert war, dass überhaupt keine einzige Frau in dieser Kategorie aufgestellt war, auch nicht Gina Prince-Bythewood für ihren Frauen-Actionfilm „“ oder Alice Diop für das Justizdrama „Saint Omer“ – das hatte bereits vorab für Aufregung und Verstimmung gesorgt.

Wieder mal stand die Vereinigung von Hollywoods Auslandspresse, die über die Globes entscheidet, doch in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen wegen mangelnder Transparenz und mangelnder Diversität. Was vor zwei Jahren schließlich dazu führte, dass die Filmbranche zum Boykott aufrief.

Der Presseverband hat dann umgehend reagiert, hat seine Mitgliedschaft um ein Viertel vergrößert, sich endlich auch diverser aufgestellt. Was sich auch auf die Preisvergabe im Folgejahr ausgewirkt hat. Mehr Frauen, mehr Schwarze, auch offen queere Menschen wurden ausgezeichnet. Und wie zur Buße wurden die Globes 2022 nur in kleinestem Kreise, quasi hinter verschlossenen Türen vergeben. Der Sender NBC, der die Gala sonst traditionell übertrug, hatte sich ausgeklinkt. Die Preisträger wurden nur in den bekannt gegeben.

Die Globes sind wieder bunt und divers

Bei der diesjährigen Globe-Gala – die auch noch ein Jubiläum, die 80. Verleihung war – schien dagegen alles wie früher zu sein. Wieder wurde die Gala im Ballsaal des Beverly Hilton Hotels zelebriert. NBC hat auch wieder ganz selbstverständlich live gesendet. Auch die Stars kamen diesmal wieder reichlich und trugen auf dem roten Teppich ihre Garderoben zur Schau. Und die Globes sind wieder bunt und divers. Jerrod Carmichael, der diesjährige Moderator, witzelte gleich anfangs, er sei nur hier, weil er schwarz sei. Mit Angela Bassett gewann eine Afro-Amerikanerin als beste Nebendarstellerin für den Marvel-Film „Black Panther: Wakanda Forever“. Für „Everything Every­where All At Once“ gab es gleich zwei Auszeichnungen für asiatischstämmige Schauspieler (Michelle Yeoh und Ke Huy Quan). Und ein indischer Film-Song stach die heimische Konkurrenz von Rihanna, Taylor Swift und Lady Gaga aus.

Und doch fand sich eben keine Frau unter den Regie-Kandidaten oder in der Hauptkategorie Bester Film. So ganz gewandelt hat sich diese Vereinigung dann vielleicht doch noch nicht. Dass ein Film über #MeToo, der doch gerade Verfehlungen in der Filmbranche zum Thema hat, bis auf eine Schauspiel-Nominierung gänzlich ignoriert wurde, spricht auch irgendwie Bände. Vielleicht ist Hollywoods Auslandspresse nach den Turbulenzen der letzten Jahre aber auch immer noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Auch die Politik spielte eine Rolle.

Und kurz wurde die Veranstaltung politisch

Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videobotschaft zugeschaltet wurde. Er erinnerte daran, dass die Globes erstmals 1944 verliehen wurden, als der Zweite Weltkrieg noch nicht vorbei gewesen sei, dessen wichtigste Schlachten aber bereits geschlagen waren. „Auch der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei", so Selensky, „ aber das Blatt wendet sich und es ist bereits klar, wer am Ende gewinnt."

