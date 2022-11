Hautkrebs: Warum Reiche besonders oft betroffen sind

Berlin. Die Zahl der Hautkrebsfälle steigt drastisch an. Ein Experte erklärt, was zu tun ist und warum viele vermögende Leute betroffen sind.

Weißer Hautkrebs zählt mit steigender Tendenz und mehr als 250.000 Betroffenen inzwischen zur häufigsten Krebsart in Deutschland. „Er ist gekennzeichnet von extrem schnellen Wachstum“, sagt Dr. Klaus Hoffmann von der Universitätsklinik St. Josef in Bochum.

„Die Haut ist wie ein Stromstundenzähler“, so der Hautarzt Dr. Klaus Hoffmann. Irgendwann ist es zu viel, und dann reagiert die Haut mit Zellveränderung.

Menschen, die verstärkt der Sonne ausgesetzt sind, gehören zu denen, die am häufigsten von Hautkrebs betroffen sind: Bauarbeiter, Garten- und Landschaftsgärtner, Sportler – aber auch Reiche, so der Arzt. Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat am Mittwoch seine inzwischen ausgeheilte Hautkrebserkrankung bekannt gemacht.

Dass Reiche besonders häufig erkranken, ist laut Hautarzt Klaus Hoffmann kein Zufall: „Das liegt ganz einfach daran, dass sie mehrfach im Jahr Urlaub in der Sonne machen.“ Etwa auf Mallorca oder auf den Kanaren.

Zum weißen Hautkrebs zählt vor allem das Basaliom (auch Basalzellkarzinom genannt). Es ist der häufigste Hauttumor in Deutschland. Frühzeitig erkannt, ist er in den meisten Fällen heilbar. Hautarzt Klaus Hoffmann: „Die gute Nachricht: Er metastasiert praktisch nie.“

Weißer Hautkrebs: So gefährlich ist er

Wird die Wucherung nicht entfernt, kann es allerdings gefährlich werden: Die Krebszellen wachsen in die Tiefe und zerstören dort Muskeln, Knochen oder Knorpel. Hautveränderungen vor allem im Gesicht und am Hals sollten darum immer einem Facharzt gezeigt werden, so Hoffmann. Zur Krebstherapie, bei der es heute vielfach auch um Einsatz von Medikamenten geht, gehört in dem Fall das Herausschneiden.

Hieß es früher, dass vor allem ältere Menschen erkranken, trifft es heute auch zunehmend jüngere Leute, so Hautarzt Klaus Hoffmann. Ausgedehnte Sonnenbäder oder der UV-Kick im Solarium richten erheblichen Schaden an. Tiefe Bräune mag sportlich aussehen, gesund sei sie aber nicht.

Zu viel Sonne – die Folge ist oft ein Basaliom

Ein einziger Sonnenbrand kann bis zu 100.000 Schäden in der Erbsubstanz hervorrufen, die entweder repariert werden müssen oder zum Absterben der betroffenen Zelle führen, so die Deutsche Krebsgesellschaft. Mit immer mehr Sonneneinstrahlung und zunehmendem Alter nimmt die Reparaturfähigkeit der Zellen ab, sodass sich auch über das Alter defekte Zellen vermehren und zu einem hellen Hautkrebs entarten können. Sonnencremes bieten wichtigen Schutz.

Ein Basaliom kann zu Beginn wie ein kleiner Pickel aussehen, der meist von winzigen Blutgefäßen durchzogen ist. Später entwickeln sich oft Vertiefungen und um den Rand entsteht ein Wall aus kleinsten Knötchen, die wie Perlen aneinandergereiht sind. Das Basaliom verkrustet oft und kann immer wieder bluten.

Regelmäßiger Hautcheck ist wichtig – auch an Stellen, die nicht direkt der Sonne ausgesetzt sind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa-tmn

Dieser Hautkrebs betrifft meist Ältere

Knapp ein Viertel der Fälle von hellem Hautkrebs sind sogenannte Plattenepithelkarzinome oder Spinaliome und damit die zweithäufigste Form von hellem Hautkrebs in Deutschland. Das Plattenepithelkarzinom entwickelt sich aus der Plattenepithelschicht der Haut.

Zunächst bilden sich in der Regel Vorstufen, sogenannte aktinische Keratosen. Diese unscheinbaren, hautfarbenen Knötchen oder roten Flecken, an denen sich die Haut abschuppt, entstehen im Lauf der Jahre aufgrund der Sonnenbelastung. Mit zunehmendem Alter treten aktinische Keratosen immer häufiger auf.

Hautärzte warnen, dass diese Hauterkrankung durch das veränderte Freizeit- und Reiseverhalten im Rentenalter immer mehr zunimmt und meist unterschätzt wird, denn aus jeder zehnten unbehandelten aktinischen Keratose entwickelt sich ein Spinaliom. Während sich die aktinische Keratose auf die oberste Hautschicht beschränkt, breitet sich das Spinaliom in tiefere Schichten aus.

Die große Gefahr – der schwarze Hautkrebs

Der schwarze Hautkrebs (Melanom) entwickelt sich aus veränderten Pigmentzellen. Das sind Hautzellen, die dafür sorgen, dass sich die Haut bei UV-Bestrahlung dunkel färbt. Dabei sind natürliche UV-Strahlen der Sonne genauso gefährlich wie künstliche in Solarien.

Ein Melanom gilt als gefährlich, weil es Metastasen bildet und so zum Tod führen kann. „Früh erkannt, ist auch das Melanom zu nahezu hundert Prozent heilbar“, so Hautarzt Klaus Hoffmann. Er ist Arzt für folgende Schwerpunkte: Arzt für Dermatologie und Venerologie, Phlebologie, Umweltmedizin, Allergologie, medikamentöse Tumortherapie. Seine Tätigkeitsschwerpunkte: Lasertherapie, Ästhetisch-operative Medizin.

Regelmäßige Kontrolle ist wichtig

Wichtig sei auch hier die Kontrolle der Haut. Ein Hightech-Gerät, das ab Januar am Bochumer St. Josef-Hospital verfügbar sein wird, könne, so Hoffmann, den ganzen Körper erfassen und 3-D-Bild erstellen.

Wichtig ist der Hautcheck: Jeder sollte schauen, ob sich die Haut verändert, ob es Stellen gibt, die schnell anfangen zu bluten. Besonders auf sonnen-exponierten Plätzen wie auf der Nase oder an der Stirn entstehen schnell Lichtschäden, die zu Zellveränderungen führen können. Wenn sich daraus ein Tumor entwickelt, kann es zu einem stark zerstörerischem Wachstum kommen, was besonders im Gesicht problematisch ist.

So sollte man seine Haut nach der ABCDE-Regeln checken:

A wie Asymmetrieungleichmäßige, asymmetrische Form: Ein neuer dunkler Hautfleck ist ungleichmäßig geformt, also nicht gleichmäßig rund, oval oder länglich. Außerdem ist es möglich, dass sich die Form eines bereits vorhandenen Hautflecks verändert hat.

B wie Begrenzungverwaschene, gezackte oder unebene und raue Ränder: Ein dunkler Hautfleck hat verwischte Konturen oder wächst ausgefranst in den gesunden Hautbereich.

C wie colour unterschiedliche Färbungen, hellere und dunklere Bereiche in einem Pigmentmal: Achten Sie auf einen Fleck, der nicht gleichmäßig gefärbt, sondern mit Rosa, Grau oder schwarzen Punkten vermischt ist. Er weist auf ein malignes Melanom hin und sollte grundsätzlich ärztlich untersucht werden. Dasselbe gilt für krustige Auflagen.

D wie Durchmesserder, Durchmesser ist an der breitesten Stelle größer als 5 mm: Pigmentmale, die größer als 5 mm im Durchmesser sind oder eine Halbkugelform haben, sollten kontrolliert werden. Achtung: Es gibt auch Melanome, die kleiner als 5 mm sind.

E wie erhaben: Wenn ein Leberfleck mehr als einen Millimeter über das Hautniveau hinausragt und seine Oberfläche rau oder schuppend ist, kann dies ebenfalls ein Zeichen von Hautkrebs sein.

Diese Vorbeugungsmaßnahmen empfiehlt die Deutsche Krebsgesellschaft

Sonnenbäder meiden, ebenfalls Solarien meiden

Hautkrebsscreening

Seit Juli 2008 gibt es ein bundesweites Programm zur Hautkrebs-Früherkennung. Alle gesetzlich Krankenversicherten ab 35 Jahren können seither kostenfrei alle zwei Jahre den ganzen Körper von geschulten Haut- und Hausärzt:innen untersuchen lassen

Dieser Text erschien zuerst bei morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de