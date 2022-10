Südkorea: Mindestens 59 Tote und Verletzte bei Halloween-Feiern

Rettungskräfte und Feuerwehrleute sind an der Unfallstelle im Einsatz. Dutzende Personen haben beim Ansturm auf Halloween-Feierlichkeiten in Seoul einen Herzstillstand erlitten.

Bei Halloween-Feiern in Seoul sind mindestens 59 Menschen umgekommen und 150 weitere verletzt worden. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben. Die Tragödie ereignete sich in Itaewon, einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt.

Nachdem sich tausende Menschen in engen Straßen zu Halloween-Feierlichkeiten versammelt hatten, mussten bei über 50 Menschen Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ein Feuerwehrsprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, mehr als 140 Krankenwagen seien zum Ort des Geschehens entsandt worden. Die genauen Gründe für die Tragödie waren zunächst noch unklar.

Präsident Yoon Suk-yeol ordnete an, weiteres Notfallpersonal in die Region zu entsenden und Krankenhausbetten vorzubereiten. Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon, der derzeit auf Besuch in Europa ist, soll laut Yonhap seine sofortige Rückkehr angekündigt haben. (dpa/afp)

