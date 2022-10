Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen ++ Neuer Omikron-Impfstoff zugelassen

Das RKI meldet am Freitag 92.293 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Inzidenz liegt bei 644,5

Die EU-Kommission hat einen neuen Omikron-Impfstoff zugelassen

Mediziner begrüßen die EMA-Empfehlung zu Impfstoffen für kleine Kinder

Mehrere Bundesländer fordern ein Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Warnung der Krankenkäuser – Grünen-Experte fordert vier Milliarden Euro Hilfsgelder

Berlin. Mehrere Kennzahlen deuten darauf hin, dass sich die Corona-Herbstwelle in der vergangenen Woche etwas abgeflacht hat. So ist die bundesweite Corona-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche deutlich weniger stark gestiegen als zuletzt. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nahm in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um acht Prozent zu, wie das RKI in seinem Corona-Wochenbericht am Donnerstagabend schrieb. Eine Woche zuvor hatte der Anstieg noch bei 28 Prozent gelegen, zwei Wochen vorher sogar bei 54 Prozent.

Auch wenn die Werte gesunken sind, meldet das Robert Koch-Institut (RKI) weiterhin hohe Corona-Zahlen: Am Freitag registrierte das Institut 92.293 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 114198) und 178 Todesfälle (Vorwoche: 165). Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 661,3 an (Vorwoche: 760,1; Vormonat: 264,3). Gleichzeitig werden viele Fälle nicht mehr erfasst, weil nicht alle Infizierten PCR-Tests durchführen lassen und die Gesundheitsämter mancher Bundesländer ihre Zahlen nicht mehr regelmäßig aktualisieren.







Corona-News von Freitag, 21. Oktober: Chinas Zensur entfernt Internet-Berichte über Tod von Jugendlicher in Quarantäne

12.47 Uhr: Wütende Reaktionen auf Berichte im Internet über den Tod einer Jugendlichen in einer Quarantäne-Einrichtung hat Chinas Zensur auf den Plan gerufen: Bis Freitagnachmittag waren fast alle Spuren des mutmaßlichen Vorfalls aus dem chinesischen Internet gelöscht und die dazugehörigen Hashtags im Kurzbotschaftendienst Weibo blockiert.

In den chinesischen Online-Netzwerken war in den vergangenen Tagen von dem Tod einer 14-Jährigen in einem Quarantäne-Zentrum der Stadt Ruzhou berichtet worden, nachdem ihr dort trotz einer schweren Erkrankung zunächst jegliche medizinische Hilfe verweigert worden sei. Auf Videos war ein offenbar unter Krampfanfällen leidendes Mädchen in einem Stockbett zu sehen, während andere in dem Raum nach Hilfe rufen.

"Anfangs ging es der Kleinen gut", erklärte eine Frau, die als Tante des Mädchens bezeichnet wurde, in einem anderen Video. Dann aber habe die 14-Jährige in der Quarantäne hohes Fieber bekommen, "und nun ist sie tot". Die örtlichen Gesundheitsbehörden hätten nicht auf Anrufe reagiert, obwohl sich das Kind in Lebensgefahr befunden habe. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Videos nicht verifizieren.

Corona-Inzidenz steigt leicht - weniger Arztbesuche von Schulkindern

5.54 Uhr: Die bundesweite Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche deutlich weniger stark gestiegen als zuletzt. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern nahm in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um acht Prozent zu, wie das RKI in seinem Corona-Wochenbericht am Donnerstagabend schrieb. Eine Woche zuvor hatte der Anstieg noch bei 28 Prozent gelegen, zwei Wochen vorher sogar bei 54 Prozent.

Allerdings liefern die Inzidenzen nur ein unvollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Etwa 425.000 Mal seien die Menschen in der vergangenen Woche mit einer Corona-Infektion und Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung zum Arzt gegangen, heißt es weiter. Eine Woche zuvor gab es demnach etwa 400.000 solcher Arztbesuche. Der zuletzt verzeichnete deutliche Anstieg dieser Werte habe sich - mit Ausnahme bei den 60- bis 79-Jährigen - ebenfalls abgeflacht, schrieb das RKI. Bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren sei die Zahl dieser Arztbesuche sogar gesunken. "Möglicherweise steht dies auch im Zusammenhang mit den Herbstferien in vielen Bundesländern."

Eine Mitarbeiterin einer Corona-Teststelle posiert mit einem Teststäbchen für einen Corona-Schnelltest. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

EU-Kommission lässt Modernas Omikron-Impfstoff zu

0.01 Uhr: Die EU-Kommission hat den Corona-Impfstoff von Moderna gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 zugelassen. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides schrieb am Donnerstag auf Twitter, sie folge damit der Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA. "Da die Zahl der Fälle in Europa wieder ansteigt, ist es wichtig, dass jeder in diesem Winter seinen Schutz durch Impfung und Auffrischung erhöht", betonte Kyriakides.

Bei der angepassten Version des Moderna-Impfstoffs Spikevax handelt es sich um einen sogenannten bivalenten Corona-Impfstoff. Er ist sowohl auf die Abwehr der ursprünglichen Form des Coronavirus ausgerichtet als auch auf die zuletzt dominanten Subtypen der Omikron-Variante.

Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte am Mittwochabend zudem Corona-Impfungen für Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter genehmigt. Die Behörde mit Sitz in Amsterdam empfahl den Comirnaty-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen sechs Monaten und vier Jahren und Spikevax für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren.

Corona-News von Donnerstag, 20. Oktober: Corona-Impfstoffe für kleine Kinder: Mediziner begrüßen Empfehlung

15 Uhr: Kindermediziner begrüßen die Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA für die Zulassung von zwei Corona-Impfstoffen für kleine Kinder ab sechs Monaten. „Wir freuen uns grundsätzlich über die Zulassung. Auch Kleinkinder mit entsprechenden Risikofaktoren können nun mit einem zugelassenen Impfstoff geimpft werden“, sagte Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), der dpa. Eine allgemeine Empfehlung für die Impfung von gesunden Kindern unter fünf Jahren will der Verband aber zunächst nicht aussprechen.

Die EMA hatte am Mittwoch empfohlen, zwei Corona-Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna für Babys ab sechs Monaten zuzulassen.

Ende der Pflege-Impfpflicht gefordert

13.18 Uhr: Thüringen, Sachsen und Bayern fordern ein Ende der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht. In einem gemeinsamen Brief forderten der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sowie seine Amtskolleginnen Petra Köpping (Sachsen, SPD) und Heike Werner (Thüringen, Linke) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag auf, die Pflege-Impfpflicht nicht zu verlängern. Die bislang geltende Regelung müsse zum 1. Januar 2023 auslaufen. Die Regelung läuft planmäßig Ende des Jahres aus. Offen ist, ob sie verlängert werden soll.

Holetschek sagte, dass die Corona-Impfpflicht im Gesundheitssektor mehr Schaden als Nutzen bringe. Jede verfügbare Arbeitskraft in Medizin, Pflege und Eingliederungshilfe werde gebraucht. Man könne es sich nicht erlauben, "mit einer mittlerweile völlig überholten Maßnahme diesen Bereich weiter zu strapazieren" und Fachpersonal in andere Berufe oder ins Ausland zu verdrängen.

Umfrage: Knappe Hälfte der Lieferdienst-Nutzer erst seit Corona dabei

9.50 Uhr: Knapp die Hälfte der Kunden von Lebensmittel-Lieferdiensten wie Gorillas, Flink und Co. nutzt die Angebote einer Umfrage zufolge erst seit der Corona-Krise. Rund 40 Prozent der befragten Nutzerinnen und Nutzer wiederum ließen sich auch schon vor der Pandemie Supermarktprodukte per Kurier nach Hause liefern. Das hat das Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag des Zahlungsdienstleisters Mastercard per Umfrage ermittelt.

Jeder vierte Nutzer - unabhängig davon, seit wann er dabei ist - bestellt demnach auch heute noch regelmäßig Lebensmittel online. Etwas mehr als jeder Fünfte wiederum tut das im Vergleich zu den Hochzeiten der Pandemie inzwischen seltener. Rund zwölf Prozent haben die Apps wieder gelöscht und gehen nur noch offline einkaufen.

Aus Sicht der Auftraggeber zeigen die Umfrageergebnisse, dass "Lieferservice-Angebote für Lebensmittel nachhaltig angenommen werden und dass Quick-Commerce-Anbieter mit ihrer Lieferung binnen Minuten den Nerv treffen".

RKI meldet 116.806 Neuinfektionen

5.02 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 661,3 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 670,5 gelegen (Vorwoche: 793,8; Vormonat: 258,8). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 116.806 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 145.213) und 223 Todesfälle (Vorwoche: 176) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Krankenhäuser warnen – Grünen-Experte fordert vier Milliarden

3.39 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat vor drohenden Versorgungsengpässen gewarnt und einen "umfassenden Inflationsausgleich" gefordert. Die stellvertretende DKG-Vorsitzende Henriette Neumeyer sagte der "Rheinischen Post" vom Donnerstag, die Krankenhäuser stünden vor einem schwierigen Herbst und Winter. "Personalausfälle werden uns die nächsten Wochen und Monate begleiten und auch erheblichen Einfluss auf die Versorgung haben", sagte Neumeyer.

Corona-Infektionen und andere Atemwegserkrankungen sorgten für einen hohen Krankenstand. "Die Personalausfälle liegen weit über dem üblichen jahreszeitlichen Maß", sagte Neumeyer. "Gleichzeitig haben wir erhebliche Zuwächse bei Covid-positiven Patienten." Die Krankenhäuser benötigten dringend eine Entbürokratisierung von Prozessen, "damit das verfügbare Personal auch sinnvoll eingesetzt werden kann".

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen forderte von Bund und Ländern Milliardenhilfen für die Kliniken. "Man muss zur Zeit davon ausgehen, dass im Bereich der Krankenhäuser finanzielle Hilfen im Umfang von mindestens vier Milliarden Euro und im Bereich der Pflegeeinrichtungen weitere 650 Millionen Euro für die nächsten Monate erforderlich sind", sagte Dahmen der "Rheinischen Post". Um eine Pleitewelle zu vermeiden, brauche es jetzt kurzfristige finanzielle Hilfen.

Europäische Arzneimittelbehörde genehmigt Corona-Impfungen für Babys ab sechs Monaten

0 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat Corona-Impfungen für Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter genehmigt. Die Behörde mit Sitz in Amsterdam erteilte am Mittwoch grünes Licht für die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Sie empfehle den Comirnaty-Impfstoff von Biontech für Kinder zwischen sechs Monaten und vier Jahren und den Moderna-Impfstoff Spikevax für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren, teilte die Behörde mit.

Für Kleinkinder werden demnach geringere Dosen der Impfstoffe empfohlen als für Erwachsene. Der Comirnaty-Impfstoff werde in drei Dosen, Spikevax in zwei Dosen verimpft. „Für Kinder in diesen Altersgruppen werden beide Impfstoffe als Injektion in die Muskeln des Oberarms oder Oberschenkels verabreicht“, empfiehlt die EMA.

Die Empfehlungen der EMA werden an die Europäische Kommission weitergeleitet. Eine Zulassung durch die Kommission gilt nun als Formsache.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News von Mittwoch, 19. Oktober, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de