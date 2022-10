Corona: Karl Lauterbach drängt auf Maskenpflicht in Innenräumen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appelliert an die Länder, schon jetzt Corona-Einschränkungen zu verhängen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht in Innenräumen. "Je früher man die Bremse tritt, umso besser", sagte Lauterbach in Berlin.

Wie es viele Experten bereits vorausgesehen haben, kommt mit dem Herbst die nächste Corona-Welle. Die Inzidenzen und Corona-Zahlen steigen, Krankenhäuser berichten von sich füllenden Krankenbetten. Angesichts dieser Entwicklung will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun durchgreifen.

Der SPD-Politiker appellierte am Freitag an die Bundesländer, wieder mehr Maskenvorgaben für Innenräume vorzusehen. "Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute", so Lauterbach. Es wäre besser, jetzt mit geringeren Einschränkungen zu arbeiten, als mit sehr drastischen spät zu reagieren. Lesen Sie auch: Lauterbach sollte entführt werden – Verdächtige festgenommen

Corona: Kampagne von Lauterbach zeigt 84 "echte Personen"

Zudem stellte der Gesundheitsminister eine neue Kampagne unter dem Motto "Ich schütze mich" vor. Sie soll für Impfungen und gegenseitige Vorsicht und Schutz mit Masken werben. Es sei keine Angstkampagne. "Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten." In der Kampagne würden 84 "echte Personen" von ihrem Schicksal etwa auch zu länger anhaltenden Gesundheitsbeschwerden nach Infektionen berichten. Es gebe lustige und "nicht so lustige" Motive in der Kampagne. Auch interessant: Fast jeder Deutsche hat Corona-Antikörper – die Folgen

Um die Pandemie im Herbst und Winter in Schach zu halten, will Lauterbach vor allem auf die fortentwickelten Impfstoffe, Medikamente für Infizierte und genauere Daten setzen. Der Politiker geht von einer aktuell "erheblichen Dunkelziffer" bei den Corona-Infektionen aus. Die Zahlen könnten drei bis vier Mal so hoch sein wie angegeben, da viele Menschen ihre positiven Schnelltests nicht mit PCR-Tests bestätigen lassen - und so nicht erfasst werden. Lesen Sie auch: Corona und Grippe: EU und WHO fürchten schlimme Doppelwelle

(lhel/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de