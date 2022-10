Literaturnobelpreis: Französin Annie Ernaux ausgezeichnet

Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Das gab die für den Preis zuständige Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Zu den Favoriten gehörten der französische Schriftsteller Michel Houellebecq, die Kanadierin Margaret Atwood, Haruki Murakami aus Japan und der indisch-britische Autor Salman Rushdie, der Anfang August bei einem Attentat schwer verletzt wurde.

Literaturnobelpreis: Gala am 10. Dezember

Im vergangenen Jahr erhielt der tansanisch-britische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah die mit zehn Millionen schwedischen Kronen und damit aktuell rund 920.000 Euro dotierte Literaturauszeichnung. Das Preisgeld stammt aus dem Vermögen von Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896).

Die Preisgala findet traditionell am 10. Dezember in Schwedens Hauptstadt Stockholm statt, dem Todestag Nobels. Aufgrund der Corona-Pandemie erhielten die Ausgezeichneten im vergangenen Jahr ihre Preise im Heimatland überreicht, in Stockholm fand eine reduzierte Zeremonie statt. 2020 war sie ganz abgesagt worden. (pcl/dpa)

