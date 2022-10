Eric Weinberg: "Scrubs"-Produzent vor Gericht – wegen schwerer Verbrechen

George Gascon, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, steht am Podium neben einem Foto des Fernsehproduzenten Eric Weinberg während einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Anklage wegen Vergewaltigung und anderen sexuellen Übergriffen.

Die Krankenhaus-Dramedy "Scrubs" zählte in den 2000er-Jahren zu den beliebstesten US-Serien überhaupt. An der Entstehung der Hit-Serie war Hollywood-Produzent Eric Weinberg beteiligt, der sich nun vor Gericht verantworten muss.

Gegen den 62-Jährigen ermittelt die die kalifornische Staatsanwaltschaft. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, werfen fünf Frauen Weinberg vor, sie zwischen 2014 und 2019 missbraucht zu haben.

Der Angeklagte habe seinen Hollywood-Status benutzt, um junge Frauen unter dem Vorwand von Fotoshootings in sein Haus zu locken, wo er sie angeblich missbraucht habe, sagte Staatsanwalt George Gascón.

Erste Fälle bereits im Jahr 2000

Die Vorwürfe umfassen Vergewaltigung, erzwungenen Oralverkehr und Körperverletzung. Eric Weinberg soll Ende Oktober vor dem Haftrichter erscheinen. Gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Dollar (rund fünf Millionen Euro) kam er zunächst auf freien Fuß.

Mehr als zwei Dutzend Frauen hätten in Gesprächen mit dem "Hollywood Reporter" angebliche Übergriffe von Weinberg geschildert, berichtete die Fachzeitschrift am Mittwoch. Die ersten Fälle würden bis ins Jahr 2000 zurückgehen. Bereits 2014 war der Produzent festgenommen worden, aber aus Mangel an Beweisen sei es damals nicht zu einer Anklage gekommen.

Als Autor und Produzent wirkte Weinberg in zahlreichen Produktionen mit, darunter bis 2006 an 100 Folgen der Hit-Komödie "Scrubs" mit Zach Braff als jungem Arzt. Er arbeitete auch an Serien wie "Graves", "Californication" und "Anger Management". Fünf Mal war er für den Fernseh-Preis Emmy nominiert. (pcl/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de