Hurrikan "Ian": Meterhohe Sturzfluten - "Geht in Deckung"

Washington. Der Hurrikan "Ian" gilt als "extrem gefährlich". Florida droht eine "katastrophale Sturmflut". Erinnerungen an "Andrew" werden wach.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hatte für viele Landkreise vorsorglich den Notstand ausgerufen. Nun ist er da: Hurrikan "Ian".

Genau 20 Jahre nach "Andrew”– Kategorie 5, 23 Tote, Windgeschwindigkeiten über 265 km/h, 26 Milliarden US-Dollar Sachschaden – stellte sich der US-Bundesstaat am Mittwoch wieder auf extremes Wetter ein: auf eine "katastrophale Sturmflut".

Hurrikan: Gewitter, extreme Winde und Tornados

Gegen 15.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr deutscher Zeit) erreichte das sich laut Meteorologen über 500 Meilen erstreckende Sturmtief, das zuvor auf Kuba gewütet hatte, bei Cayo Costa westlich von Fort Myers an der Golfküste erstmals das Festland der USA. Das "Auge” des Hurrikans folgte wenig später.

Nach Angaben des nationalen Hurrikan-Zentrum war "Ian” zum Zeitpunkt des Landfalls ein Sturm der Kategorie 4 (Windgeschwindigkeiten bis zu 250 km/h); auf der entscheidenden Saffir-Simpson-Skala scharf an der Grenze zur stärksten Kategorie 5 (ab 252 km/h).

Hurrikan: Verheerende Schäden befürchtet

Experten der NOAA, der "National Oceanic and Atmospheric Administration”, hatten für den etwa 80 Kilometer langen Strandabschnitt zwischen Engelwood und Bonita Beach Sturmfluten von bis zu fünfeinhalb Metern über Meeresspiegel errechnet. "Neben extremen Winden sind auch Gewitter und Tornados wahrscheinlich”, sagte ein Sprecher im US-Fernsehen. Bekannte Urlaubsorte wie Naples und Sanibel Island lagen in der Schneise des Sturms. Dort wurde mit beispiellosen Regen-Mengen von bis zu 450 Litern pro Quadratmeter gerechnet.

Hurrikan: "Geht in Deckung. Das werden scheußliche Tage"

Dagegen blieb, anders als zunächst erwartet, der mit drei Millionen Einwohnern bevölkerungsreiche Großraum um das nördlich gelegene Tampa von der unmittelbaren Wucht "Ians” nach ersten Berichten zunächst verschont. Weil an der Golfküste Floridas viele Häuser am Wasser liegen und seit Beginn der Aufzeichnungen 1947 der Meeresspiegel um über 20 Zentimeter gestiegen ist, erwarteten Sturmforscher in der Nacht verheerende Flutschäden. Anders als etwa die Niederlande oder die ostfriesische Küste hat die Region kein Deichsystem.

Gouverneur DeSantis, der 2,5 Millionen Landsleute zur Evakuierung gedrängt hatte (viele blieben trotzdem), gab via TV-Durchhalten-Parolen aus: "Geht in Deckung. Das werden ein, zwei scheußliche Tage.” Nicht nur an der Küste. Der republikanische Politiker sagte, auch das Landesinnere müsse mit "gefährlichen Überschwemmungen und massiven Regenfällen” rechnen.

